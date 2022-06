Kooij moet op de tanden bijten, maar geeft eindzege ZLM Tour glans met derde ritwinst

Elia Viviani schakelde zichzelf uit voor de ritzege door vlak voor het ingaan van de laatste plaatselijke ronde tegen het achterwiel van zijn teamgenoot Magnus Sheffield aan te rijden. De Italiaanse sprinter ging hard tegen de grond en nam een man of twintig mee in de val.

De winst in de slotetappe én het algemeen klassement van de ZLM Tour is voor Olav Kooij!

Kooij eindigde deze week drie keer als eerste en twee keer als tweede en mag daardoor de gele trui (algemeen klassement), de groene trui (puntenklassement) en de witte trui (jongerenklassement) mee naar huis nemen.

Door de valpartij werd hij op het eindpodium niet vergezeld door Viviani, die voor de slotrit tweede was in het klassement. Die plek was nu voor Mareczko en Aaron Van Poucke (Sport Vlaanderen).

Palmares Kooij

Voor Kooij is het al de negende keer dat hij als prof met de handen omhoog over de streep kwam. Het is bovendien de tweede keer dat hij zich eindwinnaar mag noemen van een meerdaagse rittenkoers. Eerder dit jaar was hij ook al de beste in het Circuit de la Sarthe.