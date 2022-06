Verstappen durft niet te zeggen of hij zonder uitvalbeurt Leclerc ook gewonnen had

A tough break for Leclerc as his Baku hopes go up in smoke 😖 #AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/LEYq3hVA8f

Leclerc maakte zijn pitstop al vroeg, nadat teamgenoot Carlos Sainz uit was gevallen en er een virtuele safetycar was. Veel andere coureurs maakten ook van die situatie gebruik door een bandenwissel uit te laten voeren zonder veel tijdsverlies. Als een van de weinigen bleven de Red Bulls wel op het circuit.

Leclerc dacht dat hij de race had kunnen winnen, als zijn auto heel was gebleven. "Ik controleerde de race", zei hij tegen Viaplay. "En ja, dan krijgen we een motorprobleem. Het zijn weer heel veel punten die we verliezen."

Leclerc had een seconde of dertien voorsprong toen zijn motor plofte, maar de Monegask reed op banden die al negen rondes ouder waren dan die van Verstappen. Daardoor had de Nederlander in de slotfase normaal gesproken snellere rondes kunnen rijden dan zijn concurrent.

"We zagen dat Charles naar binnen ging en besloten om het tegenovergestelde te doen", legde teambaas Christian Horner van Red Bull uit. "Dat leverde ons een achterstand op, maar later in de race hadden we een voordeel gehad van onze minder oude banden."

'Had een mooi duel kunnen worden'

Toch wilde ook Horner niet zeggen of Red Bull zonder het uitvallen van Leclerc had kunnen winnen. "We zullen het nooit weten. Het is voor de fans wel jammer dat Leclerc uitviel, want het had een mooi duel kunnen worden met die verschillende strategieën."

Na de uitvalbeurt van de twee Ferrari's was de race direct beslist. Met grote voorsprong op de rest van het veld reden Verstappen en Pérez de maximale 44 punten binnen voor Red Bull.

"Het was een kwestie van uitrijden", bevestigde Horner. "Op deze baan kan er ontzettend veel gebeuren, maar beide coureurs hebben het geweldig gedaan door uit de problemen te blijven."