Handballers Aalsmeer dicht bij titelprolongatie na overwinning op Volendam

In Volendam is het eerste finaleduel van de eredivisie tussen de handballers van Volendam en Aalsmeer geëindigd in een 26-27 uitoverwinning voor Aalsmeer. De finaleserie van de eredivisie, de HandbalNL League, is een play-off in een best-of-three-serie.

In de onderlinge wedstrijden in de competitie hadden beide teams uit bij elkaar gewonnen, nu lukte dat Aalsmeer andermaal.

Gelijk opgaande strijd

Aalsmeer werd de laatste drie keer kampioen van Nederland (en twaalf keer in totaal) en kwam ook nu goed uit de startblokken in de play-offs. Volendam - zeven keer eerder kampioen - bleef lange tijd steken op een marge van 2 á 3 punten van Aalsmeer.