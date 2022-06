Stuntweek Van Rijthoven eindigt met klapper: titel Rosmalen na winst op Medvedev

De laatste Nederlander die een ATP-toernooi won, was Robin Haase in 2012 in Kitzbühel.

De finaleplaats van Van Rijthoven was al een daverende verrassing. Hij werd tot het toernooi toegelaten met een wildcard en versloeg deze week de nummer veertien van de wereld (Taylor Fritz) de nummer negen (Félix Auger-Aliassime) en dus ook Medvedev, die vanaf maandag de nummer één van de wereld is.

Van Rijthoven begon sterk tegen Medvedev, het verschil op de ranglijst was niet te merken. Na een 1-0 op eigen service kwam van Rijthoven 40-0 voor in de eerste servicegame van Medvedev. De Rus vocht zich terug tot 40-30 maar een dubbele fout zorgde gelijk voor een break van Van Rijthoven.

Een game later brak Medvedev terug, al was dat niet het meest opvallende aan de game. Medvedev liet zich een tijdje behandelen, er was even twijfel of Van Rijthoven de zege in de schoot geworpen kreeg door een blessure van de Rus. Zo ver kwam het niet.

Bij 3-2 voor Van Rijthoven kreeg de geboren Roosendaler drie breakkansen, maar Medvedev, die door de inval van zijn geboorteland in Oekraïne straks niet welkom is op Wimbledon, kwam met een paar aces op de proppen.

Publiek op de banken

Bij 5-4 voor Van Rijthoven kon Medvedev zich niet uit de problemen serveren en ging de set naar de Nederlander, die daarmee het publiek op de bank kreeg.