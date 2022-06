Vanavond op tv: Opstand tegen stikstofplannen • Watergate, 50 jaar later

De stikstofplannen van het kabinet leiden tot tegenstand bij boeren, maar ook binnen regeringspartij VVD. Bijna 400 VVD'ers uit het hele land roepen de VVD-Tweede Kamerfractie en het kabinet op om de plannen niet uit te voeren. Ze twijfelen aan de meetmethoden waarmee de neerslag van stikstof is gemeten. Daarmee werd de agrarische sector aangewezen als een van de grootste veroorzakers van de stikstofneerslag. Hebben ze ene punt? Te gast is hoogleraar stikstof Jan Willem Erisman .

Watergate, 50 jaar later

Deze week zijn in Washington de openbare verhoren begonnen over de bestorming van het Capitool, op 6 januari 2021. Het is niet de eerste keer dat een parlementscommissie zich richt op wangedrag in het Witte Huis. Deze maand precies een halve eeuw geleden begon het politieke oer-schandaal van Amerika: Watergate, met de inbraak in het hoofdkwartier van de Democratische partij, door een president die herkozen wilde worden,