Vanavond op tv: Hoe meet je stifstof? • Wat heeft de VS geleerd van Watergate?

Watergate, 50 jaar later

Deze week zijn in Washington de openbare verhoren begonnen over de bestorming van het Capitool, op 6 januari 2021. Het is niet de eerste keer dat een parlementscommissie zich richt op wangedrag in het Witte Huis. Deze maand precies een halve eeuw geleden begon het politieke oer-schandaal van Amerika: Watergate, met de inbraak in het hoofdkwartier van de Democratische partij, door een president die herkozen wilde worden.