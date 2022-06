Handboogschutters Schloesser en Van der Ven pakken EK-goud in olympische klasse

Handboogschutters Gaby Schloesser en Rick van der Ven hebben in München de Europese titel bij de gemengde teams in de wacht gesleept. In de finale waren ze met 5-3 te sterk voor Michelle Kroppen en Florian Unruh uit Duitsland.

Schloesser won op de WK van 2019 (met Sjef van den Berg) en op de Spelen van vorig jaar (met Steve Wijler) zilver in de olympische recurveklasse. Nu pakte ze met Van der Ven de eerste twee sets. De derde set ging door een tegenvallende score, een acht voor beide Nederlanders, naar het Duitse duo.

In de vierde set moesten Schloesser en Van der Ven beiden eindigen met een tien om een shoot-off te voorkomen en dat lukte.