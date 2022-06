Omsingeld of niet? Nog veel onduidelijk over Azot-fabriek in Severodonetsk

Mogelijk honderden inwoners van de zwaar bestookte Oost-Oekraïense stad Severodonetsk zijn gevlucht naar het terrein van de Azot-fabriek in de stad. Over hun lot is weinig duidelijk. Severodonetsk is voor het grootste deel in Russische handen, maar om het complex wordt nog gevochten.

Het complex is meerdere malen geraakt door raketten. Gisteren brak er brand uit nadat door beschietingen olie uit de fabriek was gelekt. Of daarbij gewonden vielen is onbekend.

Onder de kunstmestfabriek bevinden zich schuilkelders. Deze zijn echter een stuk minder groot dan onder het Azovstal-complex in Marioepol, waar burgers en soldaten wekenlang schuilden. Volgens een woordvoerder van de pro-Russische rebellen is het complex in Severodonetsk, dat in het westelijke deel van de stad ligt, volledig omsingeld door Russische troepen. Dat werd vandaag echter ontkend door de gouverneur van de regio Loegansk, Serhi Hajdaj.

800 burgers

De fabriek is in het bezit van een bedrijf van de Oekraïense zakenman Dmytro Firtasj. Een advocaat van hem zei dinsdag dat op het terrein van de fabriek zo'n 800 burgers schuilden: 200 werknemers van de fabriek en 600 andere inwoners van de stad.

Volgens het Russische ministerie van Defensie zijn er aanwijzingen dat burgers daar als menselijk schild worden gebruikt, maar daarvoor ontbreekt bewijs. Ook meldde het Russische staatspersbureau Tass gisteren dat er burgers van het terrein af zouden zijn gegaan, maar ook dit is lastig te bevestigen.

Militairen

Daarnaast bevindt zich nog een onbekend aantal Oekraïense militairen op het terrein. De pro-Russische rebellen schatten hun aantal op zo'n 300 tot 400, maar dat kan niet onafhankelijk bevestigd worden.

De fabriek, waar zo'n 3000 mensen werkzaam waren, maakt deel uit van Ostchem, dat zo'n 3 procent van alle stikstofhoudende kunstmest in de wereld maakt. Sinds het begin van de oorlog is de fabriek in Severodonetsk niet meer in bedrijf. Volgens moederbedrijf Group DG zijn alle kunstmest en chemische stoffen verwijderd van het terrein, maar gouverneur Hajdaj zei later dat er mogelijk toch nog chemische stoffen liggen.