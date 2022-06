Van Gaal uit felle kritiek op De Kuip: 'Oude troep, voorkeur voor de Arena'

Louis van Gaal heeft zondag na het Nations Leagueduel met Polen felle kritiek geuit op De Kuip. Het stadion van Feyenoord voldoet volgens de bondscoach niet meer aan de eisen. "Het is volgens mij allemaal oude troep."

Met de grasmat in De Kuip is niets mis ("Hier ligt het beste veld van Nederland"), maar alles daaromheen is volgens Van Gaal niet in orde. "Met de technisch staf moet ik hier in de gym zitten. Daar hebben ze een tafel en een koffiepot neergezet. In de rust doe ik mijn tactische praatje en sta ik met mijn rug naar tien, twaalf spelers. Dat kan allemaal niet."

Er was lange tijd sprake van dat er in Rotterdam-Zuid een nieuw stadion zou verrijzen, maar voorlopig is dat plan van de baan. "Feyenoord mag geen nieuw stadion bouwen, dus dan zeg ik dat we misschien hier niet meer moeten komen."

Voorkeur voor Arena

Van Gaal zou het liefst alle interlands in de Johan Cruijff Arena spelen. "In de Arena heeft de technische staf gewoon een mooie eigen kamer. Ik heb dus een voorkeur voor de Arena. Maar goed, ik ben maar de bondscoach, dus ik heb daar niets over te vertellen."

De prestaties van Oranje in De Kuip zijn overigens ongeëvenaard. Sinds 2000 verloor het Nederlands elftal geen duel meer in het Rotterdamse stadion: