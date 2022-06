Verstappen zegeviert voor het eerst in Bakoe, waar concurrent Leclerc uitvalt

WK-stand Formule 1 - NOS

Leclerc startte weliswaar voor de vierde keer op rij vanaf poleposition, maar wist geen van deze races om te zetten in een overwinning. Op het stratencircuit in Azerbeidzjan moest hij na het doven van de lichten zijn leidende positie in de eerste bocht meteen afstaan aan Sergio Pérez. Sainz valt vroeg uit Verstappen zat daar kort achter, maar de ruimte ontbrak voor een inhaalmanoeuvre. Daardoor bleef hij op plek drie, met Carlos Sainz achter zich. De Spaanse Ferrari-coureur viel in ronde negen echter uit na problemen met zijn remsysteem. Teamgenoot Leclerc maakte gebruik van de inzet van een virtuele safetycar door de pits in te duiken. De Monegask wisselde in een niet geheel vlekkeloze stop van de medium- naar de harde band. Pérez en Verstappen bleven op de baan en de Nederlander pakte bij het ingaan van de vijftiende ronde de koppositie met behulp van zijn DRS.

Charles Leclerc - ANP

Na de pitstops van het duo sloeg het noodlot bij Ferrari weer toe, niet voor het eerst dit seizoen. Leclerc moest wegens een ploffende motor de strijd staken, waardoor de weg vrij was voor Red Bull richting een één-twee. Verstappen had met nog twintig ronden te gaan een gat van bijna tien seconden met Pérez en kreeg zo de gelegenheid om zijn banden enigszins te sparen. Noodzaak, want een herhaling van vorig jaar, met een klapband in het zicht van de haven, wilde hij koste wat kost voorkomen. Virtuele safetycar In ronde 34 meldde Verstappen zich weer in de pits, na een virtuele safetycar na motorproblemen bij Kevin Magnussen (Haas). Pérez, twee weken terug winnaar in Monaco, volgde niet veel later het voorbeeld van zijn teamgenoot. Verstappen liep richting het einde van de wedstrijd verder uit, reed onbedreigd naar de zege en verstevigde zo zijn leidende positie in de WK-stand. Achter Pérez eindigde George Russell (Mercedes) als derde. Verstappen behaalde overigens de 25ste GP-zege in zijn Formule 1-loopbaan. Daarmee evenaarde hij Niki Lauda en Jim Clark en staat hij nu gedeeld negende op de eeuwige ranglijst.