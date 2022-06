Verrassende triomf Aleksandrova in Rosmalen na overwinning op Sabalenka

Sabalenka, de nummer zes van de wereld, was na het goede begin geen schim meer van zichzelf. De tennisster oogde vermoeid, grossierde in onnodige fouten en haar eerste service liep voor geen meter.

Jekaterina Aleksandrova heeft verrassend het grastoernooi van Rosmalen op haar naam geschreven. In de finale was ze in twee sets te sterk voor de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka: 7-5, 6-0.

Finale mannen live bij NOS

De finale bij de mannen met Nederlander Tim van Rijthoven is via een livestream te volgen op NOS.nl en in de NOS-app en is ook te zien op NPO 1 (aanvang rond 14.30 uur).