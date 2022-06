D66 wil dat kabinet stikstofplannen doorzet

D66 zal dat niet laten gebeuren, zei De Groot in het programma Buitenhof. "We moeten deze plannen uitvoeren."

D66 zal het kabinet aan de afspraken tussen regeringspartijen houden om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Daarvoor zal de veestapel kleiner moeten, daar is geen ontkomen aan, zegt D66-Kamerlid Tjeerd de Groot. "We moeten boeren nu geen valse hoop geven."

Ook VVD-minister Van der Wal houdt voet bij stuk en zegt dat er geen keuze is. "We moeten dit doen, we moeten in 2030 de helft minder stikstof uitstoten", herhaalde ze vanochtend in WNL op Zondag.

VVD-Kamerlid Van Campen onderschrijft dat ook. Hij ziet de aangenomen motie van gisteren niet als een afwijzing van de plannen. "Ik zie niet dat we verdeeld zijn. Het congres wees ons op punten, daar gaan we de komende tijd met de leden over in gesprek", zegt hij tegen de NOS.

'Platteland trilt op grondvesten'

De plannen van het kabinet houden in dat de stikstofuitstoot in delen van het land met 70 procent moet worden teruggedrongen. Het gaat om 131 gebieden vlak bij kwetsbare natuur. Het nieuws is hard aangekomen bij veel boeren. Een van de gevolgen is dat niet alle boeren kunnen doorgaan met hun bedrijf. Vrijdagavond togen boze boeren al naar het huis van minister Van der Wal.

In Buitenhof wees LTO-voorzitter Van der Tak erop dat de plannen bij de boeren zijn ingeslagen als een bom. Ook CDA-provinciebestuurder Ronnes uit Brabant zegt dat de provincie veel reacties van boze en ongeruste boeren krijgt. "Het platteland trilt op zijn grondvesten." Van der Tak en Ronnes wezen op andere mogelijkheden om de stikstofuitstoot te verminderen. Zo moet er volgens hen samengewerkt worden met agrariërs aan innovatie om de uitstoot te beperken.

Dergelijke plannen ziet D66-Kamerlid de Groot niet als kansrijk. "Dat proberen we al twintig jaar. Door alle technische oplossingen die in het verleden zijn bedacht heeft de rechter keer op keer een streep gezet."

Volgens De Groot gaat het heel slecht met de natuur in ons land, liggen vergunningen voor veel projecten stil en is er geen andere optie dan dat doelen en plannen uitgevoerd worden.

Lokaal verzet in CDA

Ook binnen het CDA is het aan het rommelen: tien afdelingen in Noord-Brabant en Limburg roepen de rest van de partij op Facebook.op in actie te komen tegen de Haagse plannen. "Het kabinet lijkt totaal de weg kwijt", schrijven ze over de plannen om de uitstoot rond De Peel terug te dringen.

Ze roepen de CDA-Tweede Kamerfractie op daar geen verantwoordelijkheid voor te nemen. Ze willen dat de CDA-Statenfracties uit Noord-Brabant en Limburg protest aantekenen.

De NOS vroeg de landbouwwoordvoerders van CDA en ChristenUnie in de Kamer vandaag ook om een reactie, maar kreeg daar geen reactie op.