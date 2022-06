D66: kabinet moet nu doorpakken, boeren geen valse hoop geven

D66 zal de het kabinet aan de afspraken tussen regeringspartijen houden om de stikstofuitstoot drastisch te verminderen. Daarvoor zal de veestapel kleiner moeten worden, daar is geen ontkomen aan, zei D66-Kamerlid en landbouwwoordvoerder Tjeerd de Groot in het televisieprogramma Buitenhof.. "We moeten boeren nu geen valse hoop geven."

Gisteren riep een nipte meerderheid van VVD-leden de VVD-fractie op om het kabinet tot een andere stikstofkoers te bewegen. 51 procent van de aanwezigen stemde op een congres voor een oproep aan de Kamerfractie tot ander beleid.

D66 zal dat niet laten gebeuren, zei De Groot in Buitenhof. "We moeten deze plannen uitvoeren." De Groot ziet dat er "eindelijk na twintig jaar" een kabinet is dat de stikstofproblemen wil aanpakken.

Ook VVD-minister Van der Wal houdt voet bij stuk en zegt dat er geen keuze is. "We moeten dit doen, we moeten in 2030 de helft minder stikstof uitstoten", herhaalde ze vanmorgen in WNL op zondag.