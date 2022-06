Hockeysters winnen voor de tweede keer in twee dagen van Duitsland

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League opnieuw van Duitsland gewonnen. Oranje was in Hamburg met 3-1 te sterk.

Het was voor Nederland het tweede duel in twee dagen met Duitsland. De ploeg van interim-bondscoach Jamilon Mülders knokte zich zaterdag terug van een 2-0 achterstand en won uiteindelijk met 3-2.

Zonder Frédérique Matla, die gisteren nog de winnende maakte, begon Nederland veel beter aan het duel dan zaterdag. Al in het eerste kwart kon Freeke Moes na een snel genomen vrije slag met een handige backhand de 1-0 maken.

Het was een terechte voorsprong, want Nederland was veel sterker. Lidewij Welten was dicht bij de 2-0, maar de sterspeelster stuitte op keepster Julia Sonntag, die het druk had in de eerste helft.

Tip-in

Even later was het alsnog raak. Vanuit de derde strafcorner van Nederland verdubbelde Xan de Waard met een mooie tip-in de voorsprong.

Na rust werd het slordiger aan de kant van Nederland en kwam Duitsland via een benutte strafbal van Sonja Zimmermann terug in de wedstrijd. Duitsland ging op zoek naar de gelijkmaker, maar mede dankzij een schitterende redding van Josine Koning, die de bal met de stick uit de kruising tikte, behield Nederland de voorsprong.

Het zou uiteindelijk 3-1 worden na een rake strafbal van Yibbi Janssen. Nederland speelt volgende week nog twee Pro League-duels met China voordat het begin juli aan het WK begint.