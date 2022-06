Crematorium wil mensen met beperking betrekken bij uitvaart

In een crematorium in het Gelderse Haarlo is vandaag een open dag voor mensen met een verstandelijke beperking.

Crematorium Hart van Berkelland wil deze doelgroep laten zien wat er allemaal gebeurt bij een uitvaart, omdat ze volgens eigenaar Gert Brinkhorst vaak op de achtergrond blijven. "Vaak zie je op de uitvaart van iemand met een beperking familie of vrienden, maar bijvoorbeeld niet de bewoners met wie diegene samenwoonde in een woongroep."

Brinkhorst nam het initiatief voor de open dag met Peter Dibbits, die zelf het syndroom van Down heeft. Alle facetten van een uitvaart zijn te bekijken: rouwauto's, grafkisten, bloemstukken en ook de verbrandingsruimte, als mensen dat aandurven. Bij elke ruimte staat een medewerker aan wie bezoekers al hun vragen kunnen stellen, aldus Omroep Gelderland. "Dan is het uitvaartgebeuren ook niet meer zo eng", zegt Dibbits.

Vaker betrokken

Het duo hoopt met de open dag te bereiken dat mensen met een beperking vaker betrokken worden bij een uitvaart, net zoals dat tegenwoordig met kinderen gebeurt. Twintig jaar geleden werden ook zij nauwelijks meegenomen naar uitvaarten.

Inmiddels is het volgens Brinkhorst bijna vanzelfsprekend dat kinderen bij het afscheid worden betrokken. "Ik hoop dat dat voor mensen met een verstandelijke beperking ook gaat gebeuren."