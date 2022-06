Docent overleden na mesaanval op hogeschool in Duitse Hamm

Na een mesaanval op een hogeschool in de Duitse stad Hamm is een docent aan haar verwondingen overleden. Het gaat om een 30-jarige vrouw uit Essen.

Een man viel vrijdag meerdere personen met een mes aan in Hamm, een stad vlakbij Dortmund in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. Drie 22-jarige studenten raakten gewond. De docent was er zo slecht aan toe dat ze met een helikopter naar een ziekenhuis werd gebracht. Daar is ze gisteren overleden. Een van de studenten ligt nog met steekwonden in het ziekenhuis.

De 34-jarige man drong 's middags het schoolgebouw binnen en begon op de aanwezigen in te steken. Daarna liep hij naar een collegezaal, waar hij voor de ogen van meer dan honderd studenten de docent aanviel. De man werd door studenten overmeesterd. Ze hielden hem vast tot de politie arriveerde en de aanvaller aanhield.

De verdachte is inmiddels opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Hij zag de mensen in de school aan voor leden van een groep die hem zou willen vermoorden. De man is eerder opgenomen geweest in een psychiatrische kliniek en is bekend bij de politie.