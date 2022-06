Stam en Schoon sluiten groepsfase WK beachvolleybal af in stijl

Katja Stam en Raïsa Schoon hebben de groepsfase op de WK beachvolleybal afgesloten in stijl. Het als eerste geplaatste duo won in Rome ook het derde en laatste duel.

Voor Ana Gallay en Fernanda Pereyra, die ook al zeker waren van de volgende ronde, bleken Stam en Schoon een maatje te groot. Na een spannende eerste set (22-20) denderden de Nederlanders in de tweede set over de Argentijnen heen: 21-10.

Eerder wonnen Schoon en Stam ook al van Núnez/Williams (21-5, 21-8) en Rivas Zapata/Chris (21-17, 21-15) zonder een set af te staan.

Immers en Boermans verliezen

Voor Stefan Boermans en Matthew Immers is een plek in de volgende ronde nog allesbehalve zeker. Het als zevende geplaatste duo verloor zondag het tweede groepsduel in twee sets van Pablo Herrera Allepuz en Adrián Gavira Collado (26-28, 16-21).

Na de eerdere zege op het Chinese duo Ha/Wu komt het voor Boermans en Immers aan op het laatste groepsduel. De Nederlanders nemen het dan op tegen Martin Ermocora en Moritz Pristauz, die de eerste twee duels wonnen.