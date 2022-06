Reuzendoder in Rosmalen, die het serveren niet van coach Krajicek leerde

Als Tim van Rijthoven uit Roosendaal geen tennisser was geworden, zag hij zichzelf wel een eenmanszaakje runnen in voedingssupplementen. Aan dat scenario hoeft hij nu niet meer te denken. Goed zorgen voor zijn lichaam, het heeft hem altijd al bovenmatig geïnteresseerd. Is het niet door zijn vele blessures, waardoor zijn doorbraak langer dan gepland op zich liet wachten. Dan wel door de mentale omslag die hij heeft gemaakt, waardoor hij ineens vrijuit staat te tennissen. In Rosmalen kan hij straks na tien jaar de eerste Nederlander zijn die een ATP-toernooi wint. En het kan echt, ook al speelt hij de finale tegen aanstaand nummer één van de wereld Daniil Medvedev.

"Ineens valt alles op zijn plek, dat is eigenlijk hoe deze week voelt", zegt Van Rijthoven, overvallen door alles wat de laatste dagen ineens op hem afkomt. "En bij de ene speler gebeurt dat op zijn 21ste, bij een ander op zijn 23ste en bij sommigen pas op hun dertigste." Van Rijthoven zelf is 25. En ook al kent het grote publiek hem nog niet, hij hikt al een tijdje tegen zijn doorbraak aan. In de kwalificatiewedstrijden miste hij meerdere grote toernooien op een haartje. En nu had hij eindelijk eens een mazzeltje, met een wildcard voor de Libéma Open. Tim van Rijthoven verslaat Félix Auger-Aliassime:

Maar hij moest hard werken voor zijn finaleplaats. Veteraan Matthew Ebden (ooit topveertig), Taylor Fritz (ATP-14), Hugo Gaston (ATP-66) en de mondiale topper Félix Auger-Aliassime (ATP-9) werden knap verslagen. "En het strijdplan blijft gewoon hetzelfde", verklapt de sensatie van het toernooi. Waar alle ogen vanuit Nederlands perspectief gericht waren op de vorig jaar doorgebroken Botic van de Zandschulp en daarachter ook Tallon Griekspoor, blijkt er dus nog zo'n verborgen talent rond te lopen. Al gaat Van Rijthoven toch echt al een tijdje mee. Krajicek als coach Sterker nog, zijn talent werd jaren geleden wel degelijk al opgemerkt. Door bijvoorbeeld Richard Krajicek, die toen nog de ambitie had als tenniscoach carrière te maken. "Dat was een fantastisch jaar, waar ik ongelofelijk veel van geleerd heb. Vooral op het mentale vlak", blikt Van Rijthoven terug op de samenwerking. "Maar helaas was ik bijna die hele periode geblesseerd. Na een jaar besloot Richard te stoppen, omdat hij ook druk was met andere dingen." Tim van Rijthoven blikt terug op zijn halve finale:

Door zijn volle agenda als directeur van het ABN Amro-toernooi bijvoorbeeld, liet Krajicek de begeleiding van Van Rijthoven in alle eerlijkheid liever aan een ander over. De vastberadenheid om door te breken als tennisprof werd er echter niet minder door. De sportman Van Rijthoven is niet van een plan B. "Tennis heeft altijd op de eerste plaats gestaan. Ook al heb je zeker moeilijke momenten, ik ben er altijd van overtuigd geweest dat ik door moest blijven gaan. En ik heb een goed team om me heen, dat me daarbij steunt", zegt Van Rijthoven, tot deze week nummer 205 van de wereld. Richting tophonderd Maar er is wel degelijk wat veranderd, waarmee volgens hem de basis werd gelegd voor deze stevige opmars richting de tophonderd. Hij zal hem nog niet halen deze week, zelfs niet als Medvedev wordt bedwongen. De grootste winst zit tussen de oren, hij lijkt wat bevrijd van prestatiedruk. "Ik sta de laatste tijd met een goed gevoel op de baan", merkt Van Rijthoven, die met de jaren wat tot rust lijkt gekomen. "Ik heb veel steun aan familie en vrienden die altijd voor me klaarstaan. Mensen die ook laten zien dat als je niet tennist, er ook andere dingen in het leven zijn."

