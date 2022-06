Opeens mogen Sergio Pérez en Mexico dromen van de wereldtitel

Pérez heeft vleugels. Zijn even knappe als verrassende recente zege in Monaco biedt perspectief. "Ongelooflijk. Twee jaar geleden zat ik zonder contract en nu gebeurt dit. Ik strijd voor pole positions, zeges, titels en zit bij het beste team. Het bewijst dat je nooit moet opgeven."

En nu? Nu is de 32-jarige coureur uit Guadalajara opeens belager van zijn teamgenoot en Charles Leclerc (Ferrari). In Azerbeidzjan start hij vandaag naast Leclerc vanaf de eerste rij. Opmerkelijk: net als in Monaco was Pérez Verstappen in de kwalificatie de baas.

Een uitgebreide samenvatting, met een analyse van Jan Lammers, is zondagavond vanaf 17.00 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de app.

De Grand Prix van Azerbeidzjan begint om 13.00 uur en is rechtstreeks te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app. Ook is de race via flitsen op NPO Radio 1 te volgen.

De Monaco-winnaar beseft in Bakoe nog amper wat zijn zege heeft teweeggebracht. "Het is een droom om zo'n race op je naam te schrijven en dat is nog steeds niet geland. Mijn land vierde feest: zingende, juichende en huilende mensen op straat. Prachtig, maar nu moet ik het opzij zetten, scherp zijn en me niet af laten leiden."

"Monaco was een boost en het smaakt natuurlijk naar meer", erkent Pérez. "Het gaat het hele jaar al goed en ik voel me gesteund door het team. Nergens staat dat ik de tweede rijder ben. Ik mag proberen kampioen te worden als de kans zich aandient. Het seizoen is nog lang. Alles kan, maar ik heb een ijzersterke teamgenoot. Ik maak voor het eerst kans op de wereldtitel."

Na een moeizaam 2021 heeft Pérez de wind in de zeilen. Hij voelt zich lekker in de RB18, kan het tempo van wereldkampioen Verstappen bijbenen, rooft punten van rivaal Ferrari en staat derde in de WK-stand. "Sergio presteert erg goed en is een fijne teamgenoot", beaamt Verstappen. "We werken goed samen en hij heeft veel meer zelfvertrouwen."

De eerste beloning heeft Pérez al binnen: contractverlenging. Tot eind 2024 blijft hij Verstappens buurman. De wereldkampioen is er blij mee. "Fijn dat zijn contract nu al is verlengd. Dat geeft stabiliteit en is goed voor het team."

Voor Pérez is het een ongekende luxe. "Ik weet niet wat me overkomt. Ik ben er aan gewend dat ik een heel seizoen in onzekerheid zit, maar dit onderstreept hoe blij we zijn met elkaar. Een perfect match. Ik ben dankbaar. Dit is het hoogtepunt van mijn loopbaan."

'Van hero naar zero en andersom'

Pérez' wederopstanding is een jongensboek. Eind 2020 leek zijn F1-carrière ten einde: hij moest weg bij Racing Point. De renstal veranderde de naam in Aston Martin, ruilde de knalroze lak in voor British Racing Green en trok viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel aan. Een omstreden keuze: Vettel leek in het rood van Ferrari geen schim meer van de topcoureur die bij Red Bull jarenlang ongenaakbaar was, terwijl Pérez in het roze juist piekte.

Slagroom op de taart was de sensationele zege van Pérez in de voorlaatste race van het seizoen in Bahrein. Zijn eerste. Geen enkele F1-coureur moest er langer op wachten: het was Pérez' 190e grand prix. De coureur die al door zijn team was afgedankt reed een imposante inhaalrace: van de laatste naar de eerste plaats.

Het voelde destijds als loon naar werken. "Ik heb twee races gemist door corona en toch staan alleen Hamilton, Bottas en Verstappen boven me in de WK-stand. Ik heb aangetoond dat ik in de Formule 1 hoor. Dit is mijn beste jaar. Ik wil door."