Tienduizenden ongewenst werkloze 55-plussers ondanks recordkrapte

De groep die nu steeds niet aan de slag komt, heeft volgens Witjes last van negatieve beeldvorming. "Als werkgevers iemand voor zich krijgen die al een jaar werkloos is, vragen zij zich af hoe dat kan. De arbeidsmarkt is heel krap. Veel 55-plussers hebben te dealen met een soort beeldvorming. Ze solliciteren zich wezenloos, maar ze komen er niet tussen."

Volgens Rob Witjes, hoofd arbeidsinformatie UWV, zijn er nog nooit zoveel 55-plussers aan het werk geweest. "Als je kijkt naar deelname van 55-65 jarigen dan is het nu ruim 72 procent. Twintig jaar geleden was dat amper 42 procent."

De krapte op de arbeidsmarkt heeft in het eerste kwartaal records gebroken. Tegelijkertijd is een grote groep ongewenst werkloos, onder wie een groep 55-plussers. Ruim 55.000 ouderen willen graag aan de slag, maar het lukt ze niet om een baan te krijgen.

Menno Meijer, eigenaar van een uitzendbureau, heeft de situatie de afgelopen jaren helemaal zien omdraaien. "In het verleden moesten we kandidaten tegenhouden, en de werkgevers waren huivering. Vandaag is het andersom: er komen veel nieuwe opdrachten binnen en het zoeken naar kandidaten begint bijna een probleem te worden."

Vooroordelen over oudere werknemers zijn er volgens Meijer altijd geweest. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn werkgevers nu sneller geneigd om ook ouderen op gesprek te vragen. En terecht, vindt Meijer.

"Als je kijkt naar vrienden van vijftig of zestig, dan zie je dat zij nog vol in het leven staan. Wij maken in de praktijk niet mee dat een kandidaat van vijftig- of zestig-plus niet goed functioneert, of niet op de hoogte is van de huidige online ontwikkelingen. Dat is niet aan de orde."

'Tineke (59) is goud waard'

Michiel Kaatee, eigenaar van een groothandel voor winkelinrichting, was lange tijd niet geneigd om oudere mensen aan te nemen. "Je zou kunnen zeggen dat ik narrow minded was. Ik dacht: ik moet jonge mensen hebben, want die zijn snel en sterk. Later gaf ik andere mensen ook een kans. Dat is een goede beslissing geweest en daar gaan we ook zeker mee door."

Zijn receptioniste Tineke (59) is goud waard, vertelt Kaatee. "Vooral in drukke tijden is het fijn om te werken met iemand die rustig blijft en die moeiteloos dossiers van haar baas kan overnemen."

Hij vindt het jammer dat 55-plussers al worden gediskwalificeerd voordat ze op gesprek zijn geweest. "Als je ze spreekt, zie je meteen hoe capabel mensen zijn. Misschien wel extra goed."

Volgens Witjes hebben veel werkzoekenden moeite met het schrijven van een duidelijke motivatiebrief. "Mensen lopen dan vast op het sollicitatieproces. Dat is ook helemaal niet meer van deze tijd. Zeker als een bedrijf enorme krapte ervaart, zou het veel meer de deuren moeten openzetten."