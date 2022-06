Oppositieleider Venezuela Guaidó belaagd tijdens bezoek

De 38-jarige politicus is de grootste tegenstander van de socialistische president Maduro. In 2019 werd Guaid贸 aangewezen als parlementsvoorzitter. In datzelfde jaar riep hij zichzelf uit tot interim-president, omdat Maduro bij de presidentsverkiezingen van 2018 zou hebben gefraudeerd.

Guaid贸 kreeg niet de steun van het leger en Maduro zit nog altijd stevig in het zadel.

Partij Maduro

Leden van Guaid贸s schaduwregering zeggen dat de aanval is uitgevoerd door leden van Maduro's Verenigde Socialistische Partij van Venezuela (PSUV). Vertegenwoordigers van die partij hebben nog niet gereageerd op het incident.

De Verenigde Staten veroordelen het incident. "Deze ongehoorde aanval zet levens op het spel. De verantwoordelijken moeten hiervoor worden berecht", zegt de Amerikaanse diplomaat Brian Nichols.

Vorige week liep het ook al uit de hand toen Guaid贸 de westelijke stad Maracaibo bezocht. Toen werden zijn aanhangers geslagen en bekogeld met plastic stoelen.