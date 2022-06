Duitse stiefzusjes kunnen na 'corona-ontvoering' door ouders weg uit Paraguay

Twee Duitse stiefzusjes die door de vader van de één en de moeder van de ander waren ontvoerd naar Paraguay, kunnen weer terugkeren naar Duitsland. Dat heeft de kinderrechter in de Paraguayaanse hoofdstad Asunción bepaald.

De vader en de moeder hadden hun dochters uit eerdere relaties in november ontvoerd naar Paraguay. Ze hadden tegen hun ex-partners gezegd dat ze met Clara (10) en Lara (11) een tripje naar Londen zouden maken. De ex-partners, die in Essen en München wonen, sloegen alarm toen de meisjes niet werden teruggebracht.

Complotdenker

In een afscheidsbrief had het stel geschreven dat de kinderen waren meegenomen om te voorkomen dat zij zouden worden ingeënt tegen het coronavirus. Een van de ontvoerders is Andreas Egler, een voormalige profvoetballer. Hij staat bekend als antivaxxer en complotdenker.

Lange tijd was onduidelijk waar de vier verbleven. Er werd een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Na verloop van tijd bleken ze in Paraguay te zitten, waar wel meer Duitse complotdenkers hun toevlucht hebben gezocht. Toen Duitse media vorige maand over de zaak berichtten, startten de Paraguayaanse autoriteiten een klopjacht.

'Laat ons met rust'

Op 2 juni brachten Egler en zijn vrouw Anna een video naar buiten waarin ze vroegen de klopjacht te staken. "Laat ons alsjeblieft met rust, we willen niet langer gezocht worden", smeekten de kinderen. Egler zei: "Wij willen dat de wereld weet dat wij geen misdadigers zijn, dat wij goede mensen zijn." Zijn vrouw voegde eraan toe: "We wilden onze kinderen alleen beschermen, meer niet."

Naar aanleiding van de video kwamen er onderhandelingen op gang, die ertoe leidden dat Egler en zijn vrouw zich meldden bij de Paraguayaanse autoriteiten. Ze werden vastgezet, de kinderen werden opgevangen. Hun andere ouders konden met hen bellen en kwamen vanuit Duitsland naar Paraguay om met hun dochters te worden herenigd.

Rechter

Nu de kinderrechter in Asunción heeft bepaald dat er geen reden is de meisjes langer in Paraguay te houden, zullen ze waarschijnlijk komende week terugvliegen naar Duitsland. Egler en zijn vrouw zijn volgens hun advocaten bereid om zich voor de Duitse rechter te verantwoorden.