Gewonde door schietincident op vol terras in binnenstad Tilburg

Bij een schietincident op een vol terras in de binnenstad van Tilburg is een gewonde gevallen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij die arrestatie hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht. De politie roept getuigen op om zich te melden.

Het schietincident was kort na middernacht op de Heuvelring. Volgens getuigen werd een man op een vol terras onder vuur genomen. Een van de verdachten zou daarna in een auto zijn gevlucht, maar die reed zichzelf klem in een straat met paaltjes, waarna hij werd aangehouden.

De terrassen zaten vol op het moment van de schietpartij: