Bij een schietincident in de binnenstad van Tilburg is een gewonde gevallen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij die arrestatie hebben agenten een waarschuwingsschot gelost. Naar een tweede verdachte wordt nog gezocht.

Het schietincident was kort na middernacht op de Heuvelring. Rond 01.00 uur meldde de politie dat er geen gevaar of dreiging meer was voor bezoekers van de Tilburgse binnenstad.

Het is niet duidelijk hoe ernstig de verwondingen van de neergeschoten persoon zijn.