Als stofwolken zijn opgetrokken, zegt Van Gaal: 'Ik ben heel trots op mijn team'

"Ik ben heel trots op mijn team", zegt Van Gaal, na een wedstrijd die Nederland eigenlijk gewoon had kunnen winnen. Ja, die penalty van Memphis Depay had erin gemoeten. "Maar de spirit, de veerkracht, de wijze waarop we de tweede helft gespeeld hebben."

Polen verdedigde met man en macht, zocht de grenzen op en sleepte zo een 2-2 uit het vuur in het derde Nations League-duel van Oranje in acht dagen.

Van Gaal kijkt liever naar de manier waarop zijn ploeg zich in de tweede helft herpakte en zich terug knokte in het duel. En uiteindelijk viel de schade mee. Want ook België kwam in deze groep niet verder dan een gelijkspel, op bezoek bij Wales.

"Ik was niet tevreden en ik vond de scheidsrechter niet in ons voordeel fluiten. Laat ik het maar heel eufemistisch zeggen", aldus Van Gaal over Halil Umut Meler, die regelmatig door de VAR naar de kant werd geroepen. "Ik zit niet te zeggen dat ze er niets van kunnen, maar hun beslissingen waren niet in ons voordeel."

Frenkie de Jong, slachtoffer van een harde tackle, merkt na het zien van de beelden op dat Grzegorz Krychowiak rood had moeten krijgen.

Te weinig gecreëerd

Maar Oranje was ook niet op zijn best, vindt de middenvelder die nauwelijks de ruimte kreeg van zijn strenge Poolse bewakers. "Ik denk niet dat we heel veel hebben weggegeven, maar we hadden meer moeten creëren", concludeert hij.

Met de band op zijn arm had ook Memphis Depay het moeilijk tegen de Polen. Hij had via die penalty gelijk kunnen komen met Klaas-Jan Huntelaar, de nummer twee op de ranglijst van topscorers aller tijden in Oranje. "Aanvoerder of niet: je wil altijd goed spelen. Vandaag lukte dat dus niet, maar dat kan gebeuren."