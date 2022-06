Anouk geeft voor 40.000 mensen het jawoord

Zangeres Anouk is tijdens haar eigen concert in Den Haag getrouwd met haar verloofde Dominique Schemmekes. De twee gaven elkaar het jawoord op het podium op het Malieveld, in het bijzijn van de zo'n 40.000 bezoekers van het concert. Nog eens enkele duizenden mensen keken mee via een livestream op Instagram. Anouk was al ruim een uur aan het optreden toen ze het podium rond 22.15 uur verliet, waarna Schemmekes en de kinderen van Anouk het podium op kwamen. De zangeres keerde even later terug, in een witte jurk met sluier. Bekijk hieronder het jawoord, het omdoen van de ringen en de zoen:

De twee hebben al enkele jaren een relatie. Anouk leerde de 28-jarige Schemmekes kennen toen hij basketbalcoach was van haar oudste zoon. Ze noemde hem in de trouwbelofte voorafgaand aan haar jawoord haar "zielsverwant" en een "ongelooflijke vader en man". Schemmekes zei op zijn beurt dat Anouk het beste in hem naar boven haalt. Na het jawoord zong de zangeres nog enkele nummers.