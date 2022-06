België profiteert niet van uitglijder Oranje, enkel remises in 'groep des doods'

Bij Wales stonden de grote namen weer in het veld, die vorige week met een nipte 1-0 zege op Oekraïne voor het eerst sinds 1958 deelname aan het WK afdwongen. De Belgen herstelden zich midweeks van de zeperd tegen Oranje door Polen met 6-1 van de mat te vegen.

In Cardiff voerde bondscoach Roberto Martinez - die een groot deel van zijn leven in Wales actief was als speler en coach van Swansea City - vooral verjonging door in zijn defensie. In plaats van de rijpe dertigers Jan Vertonghen en Toby Alderweireld speelden nu Bologna-verdediger Arthur Theate (22) en Wolves-middenvelder Leander Dendoncker (27) in de laatste linie.

Zij hadden voor rust de handen vol aan de door Gareth Bale aangevoerde defensie. Wales dacht na vijf minuten op 1-0 te komen door een knappe uithaal van verdediger Ethan Ampadu vanaf de rand van de zestien, maar die treffer werd na bestudering door de VAR geannuleerd wegens buitenspel.