Stugge Polen frustreren Oranje, dat in de extra tijd de zege laat liggen

Het Nederlands elftal blijft aan kop in zijn groep van de Nations League. Bondscoach Louis van Gaal koos nu weer voor een sterk team, dat hij na een zwakke eerste helft veerkracht zag tonen tegen Polen (2-2).

De zege lag voor het grijpen, maar Memphis Depay schoot in de extra tijd een penalty tegen de buitenkant van de paal.

Het zag er kort na rust niet naar uit dat Nederland überhaupt nog een rol zou spelen in deze wedstrijd. Maar na de 0-2 van Piotr Zielinski stookte Davy Klaassen ineens het vuurtje in De Kuip op met een snelle aansluitingstreffer. Denzel Dumfries maakte kort daarna gelijk en de jacht op de derde zege op rij was alsnog geopend.

Geen Lewandowski

Het was niet best wat Oranje daarvoor had laten zien, tegen de zeer verdedigend spelende Polen. En die kwamen er af en toe gevaarlijk uit, bijvoorbeeld toen Matty Cash Daley Blind te kijk zette en Mark Flekken in de verre hoek verschalkte.

Polen is normaal gesproken het team van de superster Robert Lewandowski, maar die kreeg een avondje rust. En ook Arek Milik kwam niet in actie, de spits die ooit zijn doelpunten maakte voor Ajax.