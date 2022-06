Grote brand op industrieterrein Groningen

In de stad Groningen woedt een grote brand op een industrieterrein. Volgens de brandweer hebben meerdere panden vlamgevat.

Volgens RTV Noord komt er zeer veel rook vrij en is de brand aan de Emdenweg tot in de verre omtrek te zien. Het is niet duidelijk of er nog mensen in de panden aanwezig zijn.

Omstanders worden op afstand gehouden. Volgens een handhaver van de gemeente gebeurt dat vanwege ontploffingsgevaar.

Meerdere brandweereenheden zijn onderweg om te helpen blussen. Vanwege de rook is er een NL-Alert uitgegaan: