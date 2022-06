Doden bij geweld tussen hindoes en moslims in India

Bij gewelddadigheden in het oosten van India tussen hindoes en moslims zijn twee tieners om het leven gekomen. Om een einde te maken aan het geweld opende de politie het vuur. Of de twee al bij de rellen waren omgekomen of door politiekogels is onduidelijk.

De botsing tussen beide groepen was in de stad Ranchi, in de deelstaat Jharkhand. Zeker veertien politieagenten zouden gewond zijn geraakt. De autoriteiten hebben een avondklok ingesteld en het internet platgelegd om te voorkomen dat de onrust zich uitbreidt. Ook in andere deelstaten was het onrustig. In het noordelijke Uttar Pradesh werden na het vrijdaggebed 230 mensen opgepakt.

Uitspraken van twee woordvoerders van de hindoe-nationalistische regeringspartij (BJP) over de profeet Mohammed hebben de verhoudingen tussen hindoes en moslims verder op scherp gezet. De uitlatingen, die als anti-islamitisch en denigrerend worden gezien, hebben bij moslims in India en daarbuiten geleid tot woedende reacties.

Politieonderzoek

Aanvankelijk probeerde de BJP-regering de uitspraken af te doen als "randverschijnselen", maar na internationale ophef werd de koers verlegd. Uiteindelijk werden de twee geschorst en werd een waarschuwing uitgegeven om voorzichtiger te zijn met uitlatingen over de islam. De politie in New Delhi is ook een onderzoek gestart.

Tegelijkertijd is er kritiek op de regering. Die zou zich te veel laten intimideren door dreigementen vanuit de islamitische wereld en te weinig opkomen voor de vrijheid van meningsuiting. Vanuit Nederland, via Twitter, mengde PVV-leider Wilders zich meermaals in de discussie. Vandaag nog vroeg hij de Indiase premier Modi waarom hij zijn partijgenoten publiekelijk niet steunt.

Burgermilities

De spanningen tussen hindoes en moslims zijn toegenomen sinds de hindoe-nationalistische regering van premier Modi in 2014 aan de macht kwam. De BJP wordt al tijden beschuldigd van het systematisch onderdrukken van de 200 miljoen moslims in het land.

Burgermilities die het slachten van koeien, gemengde huwelijken en bekeringen tegengaan, gebruiken geregeld geweld zonder dat ze hiervoor worden gestraft. Ook een nieuwe burgerschapswet uit 2019, waardoor vluchtelingen uit buurlanden makkelijker burger kunnen worden tenzij ze moslim zijn, leidde tot grootschalige protesten.

Correspondent Aletta André maakte in maart deze reportage over een opvallend gevolg van de politieke veranderingen: zwerfkoeien.