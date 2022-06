Honderden demonstraties tegen wapengeweld in VS: 'Genoeg is genoeg'

Correspondent Marieke de Vries was erbij in Washington en sprak met betogers:

Volgens de organisatoren waren er verspreid door de VS ongeveer 450 demonstraties. In de hoofdstad Washington D.C. werden 50.000 deelnemers verwacht, maar volgens persbureau AP waren er ongeveer 30.000 betogers.

In verschillende plaatsen in de Verenigde Staten zijn mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de huidige wapenwetgeving van het land.

In de VS vonden recent twee grote schietpartijen plaats: in een supermarkt in Buffalo werden tien mensen doodgeschoten en in een basisschool in Uvalde werden negentien kinderen en twee leraren doodgeschoten. De schietpartijen hebben de discussies over strengere wapenwetgeving in de VS, bepaald niet voor het eerst, opnieuw aangewakkerd.

Actiegroep March For Our Lives organiseerde voor de eerste keer een demonstratie in 2018, nadat er op een school in Parkland, Florida zeventien mensen waren doodgeschoten. Destijds kwamen er meer dan 200.000 mensen op af. Een van de overlevenden van de schietpartij in Florida sprak vandaag ook: "Ik ben hier vandaag omdat ik wil dat niemand meer die nachtmerrie moet beleven, wat je idealen ook zijn."

Senaat

Ook in de Texaanse stad San Antonio, ruim 100 kilometer van Uvalde, was een demonstratie. Deelnemers scandeerden onder meer: "Hey hey, ho ho, the NRA has got to go", waarmee ze verwezen naar de machtige Amerikaanse wapenlobbyorganisatie.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden werd het deze week eens over een breed pakket aan maatregelen om de wapenwetgeving aan te scherpen, maar naar verwachting wordt het pakket niet in de Senaat aangenomen. Onder Republikeinen is veel weerstand tegen strengere wapenwetten.