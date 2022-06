Reeds geplaatst Jong Oranje sluit EK-campagne waardig af met nipte zege

Van de Looi koos voor een paar andere namen in zijn basisopstelling, met als opvallendste nieuweling keeper Jay Gorter. De reservekeeper van Ajax was op het laatste moment aan de selectie toegevoegd, pas toen Kjell Scherpen vanwege een blessure bij Tim Krul werd doorgeschoven naar het grote Oranje.

Jong Oranje heeft de kwalificatie voor het EK van volgend jaar afgesloten met een magere zege in Wales (1-0). De ploeg van Erwin van de Looi was al zeker van de eerste plek in de groep en sluit de campagne nu ook ongeslagen af.

Gorter had weinig te doen in Llanelli, maar werd toch nog een keer aan het werk gezet door Luke Jephcott. Verder was het vooral wachten of het veel sterkere Oranje het overwicht nog in een doelpunt kon uitdrukken, wat op de valreep dus toch nog lukte.

Jong Oranje was dus al zeker van de groepswinst en deelname aan het EK, een toernooi dat precies over een jaar in Georgië en Roemenië wordt gehouden.