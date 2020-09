Duizenden de straat op in Pakistan vanwege cartoons Charlie Hebdo

De cartoons vormden in januari 2015 voor moslimterroristen de aanleiding om een aanslag te plegen op de redactie in Parijs. Hierbij kwamen 12 mensen om het leven.

Afbeeldingen van Mohammed zijn in de islam verboden. In Pakistan kan voor godslastering de doodstraf worden opgelegd.

In onder meer de Pakistaanse steden Karachi, Lahore en Rawalpindi kwamen woedende moslims bijeen. De protesten werden georganiseerd door de Tehreek-e-Labbaik (TLP), een radicale islamitische beweging. "Het publiceren van de cartoons staat gelijk aan terrorisme. Ze herhalen deze vorm van blasfemie om de paar jaar, dat moet stoppen", zegt Razi Hussani, een lokale TLP-leider tegen Reuters.

De TLP-partij was in 2018 ook de drijvende kracht achter protestmarsen in Pakistan tegen het plan van Geert Wilders om een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed te houden. De protesten in 2015 naar aanleiding van de publicatie van de Charlie Hebdo-cartoons liepen uit op geweld, toen demonstranten de Franse ambassade in Karachi bestormden.

Ook de Pakistaanse regering veroordeelt het opnieuw publiceren van de cartoons.

Proces

Het satirische tijdschrift publiceerde de cartoons voor een tweede keer, omdat deze week het proces over de aanslag begon. Op de dertien tekeningen is de profeet Mohammed te zien met onder meer een bom in plaats van een tulband op zijn hoofd.

Op 7 januari 2015 doodden de broers Saïd en Chérif Kouachi twaalf mensen bij het weekblad. Twee dagen later werden ze door de Franse politie doodgeschoten. Veertien mogelijke handlangers staan vanaf morgen terecht. Ze worden onder meer verdacht van het vervoeren van wapens en het financieren van terrorisme.