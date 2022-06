Murray wint tumultueuze wedstrijd tegen Kyrgios en staat in finale in Stuttgart

Andy Murray heeft ten koste van Nick Kyrgios de finale bereikt in Stuttgart. De Brit versloeg de Australiër in een tumultueuze wedstrijd met 7-6 (5), 6-2.

Kyrgios raakte na een afzwaaier in de tiebreak van de kook, sloeg zijn racket aan barrels en kreeg een waarschuwing. In het begin van de tweede set schold hij het publiek uit, waarna de arbiter hem bestrafte met verlies van de game.

Boos over die beslissing deed Kyrgios daarna geen moment meer zijn best. Murray neemt het in de finale op tegen Matteo Berrettini, toernooiwinnaar in 2019. De Italiaan wees de Duitser Oscar Otte in een serviceduel (beiden 18 aces) nipt terug: 7-6 (7), 7-6 (5).