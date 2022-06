Dupont in tranen na sprintzege in ZLM Tour: 'Zullen het boven wel gezien hebben'

De renners hoefden in de 196,5 kilometer lange etappe van Sint-Willebrord naar Mierlo amper hoogtemeters te overbruggen en de verwachting was dan ook dat er bij de meet opnieuw een sprinter zou juichen.

In de laatste plaatselijke ronde werden nog wel wat pogingen ondernomen om de sprinters af te troeven, zoals van Jelle Bootsveld, maar ook hij redde het niet. Klassementsleider Kooij zette de sprint al vroeg in. Iets te vroeg, want Dupont ging erop en erover.