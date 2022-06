Macron voelt hete adem van links in zijn nek voor verkiezingen

Mélenchon zegt premier te willen worden als links de parlementsverkiezingen wint. Maar zover is het nog niet. Door het ingewikkelde kiesstelsel is nog onzeker wie er als winnaar uit de bus komt.

De strijd om de kiezer speelt zich dus met name af tussen links en Macron. En dat komt vooral door de linkse samenwerking. "De afgelopen 25 jaar hebben de verschillende linkse partijen nog niet één keer een coalitie gevormd bij parlementsverkiezingen. Nu wel en dat verhoogt onze kans op een overwinning, op een meerderheid in het parlement", zegt Aurélien Taché, een van de kandidaten namens de linkse coalitie.

De rechtse partijen zijn verdeeld, waardoor de stem van de rechtse kiezers versnipperd is. Dat werkt in het nadeel van deze partijen. "De partij van de rechts-radicale Marine Le Pen zit nu bijvoorbeeld op maar 20 procent van de stemmen", zegt Estrohan. Bij de presidentsverkiezingen twee maanden geleden eindigde Le Pen nog als tweede, achter Macron.

Dat is geen toeval. Emmanuel Macron voert campagne zonder het zo te noemen. Morgen worden er parlementsverkiezingen gehouden. De Renaissance-partij van Macron doet het goed in de peilingen, maar wordt op de hielen gezeten door een nieuwe coalitie van vijf linkse partijen. Dus gaat de president zelf op stap om aan de Fransen te laten zien waar hij en zijn partij zich voor inzetten.

President Macron was deze week opvallend veel op werkbezoek in het land. Hij sprak met jongeren in een arme voorstad van Parijs en reisde naar Gaillac, in Zuid-Frankrijk, om het te hebben over de veiligheid op straat.

Het Franse kiesstelsel

Frankrijk is opgedeeld in 577 kiesdistricten. In elk district zijn er verkiezingen voor lokale parlementskandidaten. Alleen de winnaar in elk district komt in het parlement.

In theorie kan een partij dus overal als tweede eindigen en met nul zetels in het parlement eindigen. Het systeem werkt in het voordeel van grote partijen.

Bovendien wordt gestemd in twee rondes. Alleen de grootste partijen uit de eerste ronde gaan door naar de tweede ronde. De afvallers uit de eerste ronde kunnen hun kiezers oproepen om bij de tweede ronde op een specifieke andere kandidaat te stemmen.

Dat systeem werkt in het voordeel van Macron. Kleine en gematigd linkse en rechtse partijen zullen eerder hém steunen dan Nupes in de tweede ronde. De linkse coalitie is in de ogen van velen te radicaal.