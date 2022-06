VVD-leden willen andere koers: stikstofbeleid kabinet moet aangepast

Een nipte meerderheid van 51 procent van de leden stemde in met een voorstel dat de landelijke fractie in de Tweede Kamer oproept tot verzet tegen de plannen zoals het kabinet die gisteren presenteerde, waarbij de veestapel fors moet krimpen om de stikstof terug te dringen.

De VVD moet de stikstofplannen van het kabinet aanpassen. Dat is de boodschap van een meerderheid van VVD-leden op een partijcongres vandaag in Halfweg.

"Dit is een dreun. Nu deze motie is aangenomen moet de partij er wel iets mee. Meer dan 800 mensen ondertekenden de motie, onder wie Statenleden, wethouders en gemeenteraadsleden. Zo'n breed gedragen signaal van mensen van dit kaliber kan de partij niet negeren. Hoe hier mee verder te gaan is nu aan de Tweede Kamerfractie."

In het Nationaal Programma Landelijk Gebied staat per gebied hoeveel de stikstofuitstoot in 2030 moet zijn verlaagd om de natuur een kans te geven om te herstellen. In sommige is dat 12 procent, maar er zijn er dus ook 131 waar het heel fors uitpakt. Die liggen over het hele land verspreid, binnen een kilometer rondom een beschermd Natura 2000-gebied. Een en ander zou neerkomen op een krimp van de veestapel van 30 procent.

Al langer onrust

In de VVD-achterban in provincies ontstond de afgelopen tijd al onrust, omdat de provincies de plannen moeten gaan uitvoeren. Lokale bestuurders maken zich grote zorgen over de impact voor de gemeenschappen en lokale cultuur. Boeren zullen moeten verhuizen, verduurzamen of stoppen. De ophef hierover bij de VVD-achterban hierover op het congres was groot. "We raken boeren in de kern van hun bestaan, dat is niet fraai."

VVD-Kamerlid Van Campen, de landbouwwoordvoerder, zegt dat de fractie met delen uit de motie aan de slag kan maar dat juridische haalbaarheid ook belangrijk is. "Daarbij moeten we ook eerlijk zijn tegen de boeren".

Motie voor 130 kilometer per uur aangenomen

Minister Van der Wal zei eerder deze week dat ze geen keuze heeft: "We hebben te maken met een juridische uitspraak die klip en klaar is: we moeten eerst minder stikstof uitstoten, we moeten eerst de natuur herstellen en pas dan kunnen we ook weer vergunningen verlenen. De enige manier om dit land van het slot te krijgen, is deze aanpak."

Op het congres werd ook een motie aangenomen om overdag weer 130 kilometer per uur te mogen rijden. Dat is eerder naar 100 gebracht om de stikstofuitstoot terug te dringen. Het pleidooi voor harder rijden was tegen het zere been van sommige andere VVD'ers. Een inspreker zei zich in de huidige ingewikkelde situatie te schamen voor het aannemen van die motie.

Een ander VVD-lid verwoordde zijn steun voor het kabinetsbeleid als volgt: "Liever een dak boven mijn hoofd dan een stukje speklap op mijn bord. Om dat te bereiken moeten we de veestapel verminderen".