Handboogschutter Schloesser grijpt Europese titel in compoundklasse

Handboogschutter Mike Schloesser is in München Europees kampioen geworden in de compoundklasse. In de finale was hij met 148-146 te sterk voor de Turkse titelverdediger Yakub Yildiz.

Schloesser (27) veroverde in 2013 de wereldtitel en won bij de WK van vorig jaar zilver. In München was hij al de hele week op dreef. In elke partij zijn maximaal 150 punten te verdienen en na een wat stroef begin (143 in z'n eerste partij) haalde hij met 148, 148 en 149 punten de finale.

In die finale begon hij met een negen, maar daarna reeg hij de tienen aaneen. Yildiz (19) begon met drie tienen, maar zijn vier negens deden hem de das om.