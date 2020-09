Broodnodige zege voor Van Gerwen in Premier League, play-offs nog haalbaar

In de een-na-laatste speelronde van de Premier League was het vrijdagavond alles of niets voor darter Michael van Gerwen. Hij nam het op tegen Gary Anderson en moest winnen om nog zicht te houden op een plek bij de laatste vier, die in oktober in de halve finales in Londen spelen.

Van Gerwen was zich van zijn taak bewust en trok aan het langste eind: 6-8.