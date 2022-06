Toernooisensatie Van Rijthoven via wereldtopper Auger-Aliassime naar finale

Toernooisensatie Tim van Rijthoven weet van geen ophouden in Rosmalen. De met een wildcard tot het grastoernooi toegelaten nummer 205 van de wereld verschafte zich een weg naar de eindstrijd door in de halve finales in drie sets af te rekenen met Felix Auger-Aliassime, de nummer 9 op de mondiale tennisladder.

De 25-jarige Roosendaler versloeg de als tweede geplaatste Canadees, eerder dit jaar nog winnaar van het ABN Amro-toernooi in Rotterdam, met 6-3, 1-6, 7-6 (5).

Dwingende forehand

Van Rijthoven oogde meteen al bij opkomst niet onder de indruk van de voor hem ongewone omstandigheden - zijn zegereeks in Rosmalen was begonnen met zijn eerste overwinning op ATP-niveau - en zo speelde hij ook in de eerste set. Hij serveerde, zoals al het hele toernooi, sterk en was ook dwingend met de forehand.