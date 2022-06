Wiebes wint slotetappe Groot-Brittannië, eindzege voor Longo Borghini op één seconde

Lorena Wiebes heeft de zesde en laatste etappe van de Ronde van Groot-Brittannië op haar naam geschreven. Het was haar derde etappewinst, Wiebes legde daarmee ook beslag op de puntentrui.

Wiebes was na afloop niet helemaal tevreden omdat ze haar lead-out kwijtraakte, vertelde ze aan de interviewer van de organisatie. Maar uiteindelijk keek ze met een goed gevoel terug op haar week. "Gisteren had ik wat last van een zonnesteek, maar nu voel ik me weer goed."

Secondenspel

De winst van het eindklassement werd een secondenspel, dat uiteindelijk werd gewonnen door Elisa Longo Borghini. Door een derde plaats in de sprint van de slotetappe en de daarbij horende vier bonificatieseconden wipte ze in extremis over de Australische Grace Brown heen. Ze won de etappekoers met een seconde voorsprong.

De etappe van Chipping Norton naar Oxford stond vooral in het teken van de strijd om het eindklassement. Brown reed in de leiderstrui, gevolgd door Longo Borghini en Katarzyna Niewiadoma.

Toen Brown in de eerste tussensprint van de dag drie seconden pakte, leek haar eindoverwinning haast zeker. Maar omdat ze er in de eindsprint niet aan te pas kwam en Longo Borghini wel bonificatieseconden pakte, moest ze de eindoverwinning uiteindelijk toch aan de Italiaanse laten.