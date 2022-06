Riesebeek blijft net uit handen achtervolgers en wint Dwars door het Hageland

Oscar Riesebeek heeft Dwars door het Hageland gewonnen. De Nederlandse renner van Alpecin-Fenix demarreerde op zo'n tien kilometer van de meet en kwam uiteindelijk solo over de finish. De achtervolgers kwamen nog dicht bij, maar Riesebeek bleef ploeggenoot Gianni Vermeersch en de Fransman Florian Sénéchal net voor.

Dwars door het Hageland voerde de renners over grindpaden, kasseien en smalle asfaltweggetjes naar het Belgische Diest. De koers wordt daarom ook wel 'de Vlaamse Strade Bianche' genoemd.

Aan de start stonden vooral topsprinters, waardoor een massasprint voorspeld werd. Maar Riesebeek stak daar een stokje voor door uit handen van het peloton te blijven.

Riesebeek gaf na afloop voor de camera's van Sporza aan dat hij blij is met zijn "eerste echte overwinning als prof." De renner gaf aan dat het een hectische en nerveuze race was. Het was de eerste keer dat hij Dwars door het Hageland reed.

Sterke kopgroep

De koers was de hele dag onrustig, maar ontplofte op ruim 40 kilometer van de finish, toen een kopgroep met de Nederlandse vluchtspecialist Taco van der Hoorn vertrok.

Van der Hoorn reed weg met de Belgen Tim Wellens, Florian Vermeersch en Fabio van den Bossche, terwijl achter de vier koplopers het peloton uit elkaar viel. Toch bleef de voorsprong van het viertal steeds onder de minuut.

De sprinters die de grindpaden zonder lekke banden of andere pech over kwamen, zetten hun ploegen op kop om de vluchters terug te halen. Het peloton was nog verre van compleet, wat de jacht op de vier mannen voorop bemoeilijkte. Toch kwam wat er over was van het peloton op 12 kilometer voor het einde bij de koplopers.

Op dat moment ging Riesebeek er vandoor. Het peloton kwam niet tot een goede samenwerking en dus slaagde Riesebeek erin om vooruit te blijven.