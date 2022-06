Matla bezorgt hockeysters Pro League-zege op Duitsland

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League hun eerste wedstrijd in en tegen Duitsland met 3-2 gewonnen. Bij rust leidde Duitsland, dat in juni 2013 voor het laatst van Oranje won, nog met 2-0.

Sara Strauss zette Duitsland in Hamburg op 1-0 na een fraaie solo van Jette Fleschütz en Sonja Zimmermann benutte een strafbal nadat keepster Anne Veenendaal een bal met de bolle kant van de stick van de lijn had gehaald.

Laurien Leurink miste oog in oog met de Duitse doelvrouw Julia Sonntag, die menig redding verrichtte. Freeke Moes dacht nadat ze Pia Maertens de bal had ontfutseld, de aansluitingstreffer te maken, maar ze had een overtreding begaan. En dus ging Nederland, ondanks maar liefst acht strafcorners, de rust in met een 2-0 achterstand.

Direct na de pauze maakte de door Xan de Waard gelanceerde Felice Albers er met een uithaal alsnog 2-1 van en Lidewij Welten omspeelde Sonntag voor de gelijkmaker. Uit een variant bij de elfde Nederlandse strafcornervariant tikte Frédérique Matla de 2-3 binnen.

Zondag staan beide ploegen om 11.30 uur opnieuw tegenover elkaar.