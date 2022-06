Neergestorte helikopter in Italië gevonden, alle zeven lichamen geborgen

Een helikopterongeluk in Italië heeft aan zeven mensen het leven gekost. Het toestel stortte donderdag in een storm neer in het bosrijke berggebied op de grens van Toscane en Emilia Romagna.

Hulpverleners bereikten vandaag de plek waar het neerstortte, na een tip van een wandelaar. Het wrak ligt in een moeilijk toegankelijke vallei. De bomen en struiken rond het wrak zijn verbrand. De hulpverleners hebben inmiddels de lichamen van de zeven inzittenden gevonden. Naast de Italiaanse piloot gaat het om vier Turkse en twee Libanese passagiers.

De helikopter verdween donderdagmorgen van de radar, tijdens een vlucht van Lucca naar Treviso. De passagiers zouden daar een papierfabriek bezoeken.