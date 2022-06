Verstappen moet Pérez en Leclerc ook in derde training in Bakoe voorlaten

Vrijdag benadrukte teambaas Christian Horner van Red Bull al dat de twee coureurs een gelijke behandeling krijgen bij het team. Daarmee reageerde Horner op kritiek van Jos Verstappen, die vond dat het team zijn zoon tien punten door de neus had geboord in Monaco. Daar eindigde WK-leider Verstappen 'slechts' als derde.

Pérez noteerde met 1.43,170 de snelste tijd van het weekend tot dusver. De Mexicaan heeft na zijn zege in Monaco het momentum duidelijk te pakken en heeft in de WK-stand nog maar 15 punten achterstand op Verstappen.

Net als in de eerste twee trainingen heeft Max Verstappen de derde tijd neergezet in de derde en laatste training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. De wereldkampioen moest wederom zijn voornaamste concurrent Charles Leclerc en teamgenoot Sergio Pérez voorlaten.

