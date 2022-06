Real Madrid trekt portemonnee en haalt Tchouaméni voor 80 miljoen

Real Madrid heeft de Franse middenvelder Aurélien Tchouaméni voor zes jaar vastgelegd. De winnaar van de Champions League betaalt naar verluidt zo'n 80 miljoen euro voor de 22-jarige speler van AS Monaco. Dat bedrag kan door bonussen oplopen tot 100 miljoen.

Real Madrid betaalde in het verleden alleen meer voor Eden Hazard, Gareth Bale en Christiano Ronaldo.

Tchouaméni debuteerde vorig jaar in de nationale ploeg van Frankrijk en heeft inmiddels elf interlands gespeeld. In de afgelopen drie wedstrijden in de Nations League stond de middenvelder in de basis bij de wereldkampioen. Een dag na het gelijkspel bij Oostenrijk (1-1) maakte Real Madrid bekend dat de transfer rond is.