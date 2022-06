De 'Cafú van Polen' spreekt nauwelijks Pools en werd geweerd door legende Boniek

De opkomende rechtsback Matty Cash werd onlangs door supporters van zijn club Aston Villa verkozen tot speler van het jaar. De fans hebben ook een liedje voor hem, waarin hij wordt toegezongen als de 'Cafú van Polen'. Polen? Ja, Cash is sinds kort Pools international. Ook al spreekt hij de taal niet en heeft hij nauwelijks een idee hoe het land eruitziet. De 24-jarige verdediger van Aston Villa debuteerde in oktober vorig jaar als international in een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. Enkele dagen later zette hij voor het eerst in zijn leven voet op Poolse bodem, voor de wedstrijd in Warschau tegen Hongarije. Opa gedeporteerd door de Sovjets Om de Poolse wortels van Cash te vinden, moeten we dan ook diep graven. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd de jonge Ryszard Tomaszewski, de Poolse opa van Cash, met zijn moeder en twee zussen gedeporteerd naar een werkkamp van de Sovjets in Siberië. In 1941 kwamen ze vrij en via Iran en India belandde de familie Tomaszewski in Tanganyika, een deel van het huidige Tanzania.

Na zes jaar in die Britse kolonie besloot het gezin terug te keren naar Europa. Ze arriveerden per boot in Liverpool, waar Ryszard uiteindelijk een Poolse vrouw leerde kennen. Ze trouwden en kregen een dochter, Barbara, de moeder van Matty. Poolse legende Boniek was tegen komst Cash Cash werd geboren in Slough, een stadje vlak buiten Londen. Hij groeide er op als een gemiddeld Engels kind en had maar weinig met zijn Poolse roots. Hij sprak geen woord Pools en bezocht het land nooit, zelfs niet voor een korte vakantie. Hij kende tot voor kort ook niemand uit Polen.

Quote Hoe had Cash gereageerd als hij een oproep van de Engelse bondscoach Gareth Southgate had gekregen? Zbigniew Boniek, voormalig voorzitter van de Poolse voetbalbond

Wel bleek Cash over voetbaltalent te beschikken. Via Nottingham Forest belandde de rechtsback bij Aston Villa, waar hij zich in de Poolse kijker speelde. Al had hij voordat hij zijn debuut voor de nationale ploeg mocht vieren nog wel een horde van statuur te overwinnen. Zbigniew Boniek, legende van het Poolse voetbal en voorzitter van de voetbalbond, wilde er niets van weten dat een speler met zo weinig affiniteit met Polen het land zou vertegenwoordigen. "De vorige voorzitter wilde niet naar mij luisteren", zei Cash daar later over. "Hij bedoelde dat niet onvriendelijk, maar hij vond het gewoon geen goed idee dat ik voor Polen zou uitkomen." Nadat Boniek in het najaar van 2021 was afgetreden, vroeg Cash een Pools paspoort aan. Kort daarop maakte hij zijn debuut voor de nationale ploeg.

Matty Cash op de training van de Poolse nationale ploeg - ANP

"De nieuwe voorzitter was juist erg behulpzaam en de bondscoach (Paulo Sousa, red.) zag het ook zitten. Daarna is alles heel erg snel gegaan." Boniek gaf recent aan nog steeds achter zijn eerdere standpunt te staan. Toch legde hij zich zonder morren neer bij het debuut van Cash in de Poolse ploeg. "Er zijn nu anderen die het beleid bepalen. En daar is volgens mij niets mis mee." Tussen de regels door deelde Boniek nog wel een kleine sneer uit. "Hoe had Cash gereageerd als hij een oproep van de Engelse bondscoach Gareth Southgate had gekregen? Maar begrijp me niet verkeerd, ik heb niets tegen die jongen. Dit is nu gewoon het beleid van de Poolse voetbalbond."

Zbigniew Boniek - EPA

De ster van Cash is rijzende sinds zijn overgang van het Championship naar de Premier League in 2020, toen hij Nottingham Forest voor Aston Villa verruilde. De vleugelspeler veroverde direct een basisplaats in Birmingham. Veldspeler met meeste speelminuten Cash maakt deze jaargang zelfs een dusdanige indruk op coach Steven Gerrard en voorganger Dean Smith dat hij geen enkele wedstrijd in de Premier League miste. Slechts veertig minuten stond hij dit seizoen niet binnen de lijnen, waarmee hij de veldspeler is met de meeste speelminuten in de Premier League. Alleen de keepers Hugo Lloris (Tottenham Hotspur), David De Gea (Manchester United) en Illan Meslier (Leeds United) kwamen dit Premier League-seizoen tot meer minuten.

