Aleksandrova en favoriet Sabalenka naar grasfinale in Rosmalen

Jekaterina Aleksandrova heeft zich als eerste gemeld voor de vrouwenfinale van het grastoernooi in Rosmalen. De als zevende geplaatste Russin was in de halve eindstrijd de als zesde ingeschaalde Veronika Koedermetova op alle fronten de baas en had de klus na vijf kwartier geklaard: 6-3, 6-1.

Aansluitend maakte Aryna Sabalenka, de nummer zes van de wereld, haar rol als toernooifavoriete waar door in twee sets af te rekenen met de Amerikaanse Shelby Rogers. Na een zwaarbevochten eerste set denderde de als eerste geplaatste Belarussin in ijltempo door: 7-6 (6), 6-0.

Sterk serverende Aleksandrova

Hoewel ze iets lager op de wereldranglijst (WTA-30) dan haar twee jaar jongere landgenote (WTA-24) staat, pakte de 27-jarige Aleksandrova van meet af aan het initiatief. Al in de tweede game van het duel brak ze de service van Koedermetova, terwijl ze op de eigen opslag amper in de problemen kwam. De twee breakpoints die ze op 3-1 tegen kreeg, serveerde ze resoluut weg.