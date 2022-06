Grote stap voor PvdA, GroenLinks: verder samen in Eerste Kamer

PvdA-leider Kuiken is blij met de uitslag. "Nederland is toe aan een andere en eerlijkere koers. Voor sociale keuzes en een groene toekomst. Voor samenwerken en tegen versplintering", twittert ze.

GroenLinks en PvdA zetten een grote stap in verdere samenwerking: bij de verkiezingen voor de Eerste Kamer volgend jaar doen ze mee als gezamenlijke senaatsfractie. Dat is de uitkomst van stemmingen bij de achterbannen van de twee partijen vandaag.

Het aantal tegenstemmers bij beide partijen is in de komende tijd ook niet te negeren. Een fusie lijkt dus echt ver weg, maar de samenwerking gaat wel door. Een meerderheid voor de nee-stem vandaag had die samenwerking voor de komende jaren onmogelijk gemaakt."

"Dat beide partijen voor een gezamenlijke lijst voor de Eerste Kamer hebben gestemd, is een flinke, nieuwe stap in de samenwerking tussen de twee linkse partijen. Je zou dan kunnen zeggen dat een fusie tussen de partijen dichterbij is gekomen, maar dat lijkt vandaag wel een erg vergaande conclusie. Op het PvdA-congres waren ook veel leden die duidelijk lieten weten tegen een fusie te zijn.

Een inspreker memoreerde zijn jeugd. Hij beschreef hoe op verkiezingsdag een rode roos klaar lag en hij samen met zijn oma gearmd naar het stembureau ging. Hij is niet tegen samenwerking, maar waarschuwde wel: "Laten we onze eigen identiteit behouden".

Anderen gaven aan juist niet in "verschillen te willen denken" maar in overeenkomsten. Meerdere sprekers hadden het over Rutte en het "breken van de rechtse macht". Dat kan het beste door verdergaande samenwerking, vinden zij.

Oud-PvdA-leider Ad Melkert sprak zich nog een keer uit tegen de plannen. "Samenwerking in de Eerste Kamer levert geen stem extra op. De stemmen moeten we ergens anders vandaan halen. En dat moeten we als PvdA doen."

Bestuurders en oud-prominenten van beide partijen schaarden zich de laatste tijd achter verdere samenwerking. In een ingezonden brief in de Volkskrant schreven GroenLinks- en PvdA-prominenten dat "de rechtse macht" moet worden gebroken, Onder meer oud-PvdA-leider Samsom en oud GroenLinks-leider Van Ojik stelden dat "de rode strijd voor een rechtvaardige samenleving en de groene strijd voor een duurzame samenleving een en dezelfde zijn".

Mocht de samenwerking niet succesvol zijn dan is de fractiefusie weer terug te draaien, zeggen voorstanders. Tegenstanders vrezen juist een fusie in te worden gerommeld. Een aantal bezorgde PvdA-prominenten sprak in een open brief grote zorgen uit onder meer over mensen met een smalle beurs. Bij GroenLinks roerden zich onder meer de jongeren over de uiteenlopende standpunten over duurzaamheid en migratie.

Het voornemen voor linkse samenwerking speelt al langer. Met de samenwerking in de Eerste Kamer wordt nu een stap gezet, maar van een onmiddellijke fusie is geen sprake. Dat is een lang proces waar nog veel stappen en hordes te nemen zijn.