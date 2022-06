VVD praat op congres over stikstof, klein protest boeren bij ingang

VVD-leden en politici zijn vandaag samengekomen in Halfweg voor een partijcongres. Daar wordt onder meer gesproken over het stikstofbeleid van het kabinet. In de buurt van de ingang van Sugar City, waar het congres wordt gehouden, kwamen rond 12.00 uur enkele boeren met trekkers samen om te demonstreren.

Op het congres kunnen leden over een aantal moties stemmen. Een van deze moties, die door leden uit Drenthe en Zuid-Holland werd ingediend, vraagt om stikstof op een andere manier te gaan meten, namelijk gebaseerd op metingen in de grond en niet op berekeningen.

Aankondiging kabinet leidt tot protesten

De boeren die met hun trekkers naar Halfweg kwamen zijn het oneens met de aankondiging van het kabinet om de stikstofuitstoot in veel delen van het land met 70 procent terug te dringen.

Gisteren kwamen enkele tientallen boeren van actiegroep Voll Gass al samen bij het huis van VVD-minister Van der Wal (Natuur en Stikstof). De actie werd door onder meer Boerenbelangenvereniging LTO en Tweede Kamerleden onder wie BBB-fractievoorzitter Caroline van der Plas afgekeurd.

De boeren noemden hun actie niet intimiderend, maar de minister zag dat anders: